NBA, Playoff 2023: Golden State si prende gara-7 ed elimina i Kings, Curry ne mette 50

Chi se non Steph Curry poteva decidere gara-7 della serie tra Golden State Warriors e Sacramento Kings, valevole per i Playoff NBA 2023? Prestazione mostruosa del talento di Akron, che grazie a 50 punti ha trascinato i campioni in carica alla vittoria per 120-100 e dunque alla semifinale di Conference. Se il primo tempo è stato equilibrato, tanto che i Kings hanno a lungo condotto nel punteggio e sono addirittura andati al riposo per l’intervallo sul +2, nella ripresa non c’è stata storia. Merito soprattutto del numero 30, che ha fatto registrare un nuovo storico record di punti in gara-7 e si è caricato sulle spalle i suoi, guidandoli al successo.

Golden State elimina dunque i Sacramento Kings, i quali escono comunque a testa più che alta tra gli applausi del proprio pubblico, e vola in semifinale. I prossimi avversari? Nientepopodimeno che i Los Angeles Lakers di LeBron James, in quello che si preannuncia come uno scontro tra titani nonché remake di tante sfide incredibili che hanno caratterizzato gli ultimi anni in NBA. Si parte con gara-1 nella notte tra il 2 e il 3 maggio.