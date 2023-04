Tottenham, Stellini: “Siamo vicini a Paratici, è stato un periodo duro per lui”

“Siamo tutti vicini a Fabio: è stato un periodo duro per lui e l’esito finale è molto triste per tutti, per lui e la sua famiglia”. Cristian Stellini, tecnico ad interim del Tottenham, rivolge in conferenza stampa un pensiero a Fabio Paratici, dimessosi dall’incarico di direttore tecnico dopo la conferma della squalifica per 30 mesi da parte del Collegio di Garanzia in merito al caso plusvalenze. Il tecnico però poi ha analizzato anche il fondamentale match contro il Newcastle: “Questo non condiziona quello che sta succedendo in campo perchè siamo professionisti, eravamo preparati. Finchè la matematica non dirà il contrario, continueremo a credere nella qualificazione Champions, a spingere e a giocare per arrivare fra le prime quattro”.