Atp Banja Luka 2023: programma, orari e ordine di gioco semifinali 22 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di sabato 22 aprile del torneo Atp di Banja Luka 2023. Andrey Rublev e non si ferma e vuole raggiungere l’atto conclusivo anche in Bosnia, dove è la seconda testa di serie del tabellone. Il russo scenderà in campo alle ore 14:00 per la sua semifinale contro lo slovacco Molcan. A seguire, ma non prima delle 15:30, in campo invece la semi della parte alta.

CENTRE COURT

Ore 14:00 – Molcan vs (2) Rublev

Non prima delle 15:30 – (1) Djokovic o Lajovic vs (4) Kecmanovic o (6) Lehecka