Leo Messi sempre più vicino al ritorno a Barcellona. Secondo il quotidiano spagnolo ‘Sport’, anche il tecnico avrebbe già sostenuto dei colloqui con l’argentino e anche i membri della formazione avrebbero “dato l’ok” per un suo ritorno. L’intenzione è quella di far tornare Messi prima della tournée negli Stati Uniti in programma dal 19 al 30 luglio.