Tottenham, Stellini: “Conte tornerà in panchina contro il Milan, obiettivo chiudere tra le prime quattro”

Ancora qualche giorno e poi Antonio Conte tornerà finalmente sulla panchina del Tottenham. Ad assicurarlo è stato il suo vice Cristian Stellini, spiegando che il tecnico italiano guiderà gli Spurs in occasione dell’impegno di Champions League contro il Milan: “Antonio doveva esserci già contro i Wolves, ma i dottori hanno posticipato il ritorno a domenica. Ovviamente lui è molto frustrato per non essere qui, ma non può farci nulla“.

Stellini ha poi aggiunto: “Contro lo Sheffield United in FA Cup abbiamo sbagliato l’approccio alla gara. Non è facile accantonare un risultato del genere. Non abbiamo dimostrato ciò che siamo in grado di fare ma dovremo farlo da qui a fine stagione. E’ importante scendere in campo con la mentalità giusta e un approccio uguale per tutti i match“. Infine, il vice di Conte ha poi ribadito l’obiettivo della stagione, che salvo sorprese si concluderà senza trofei: “Vogliamo arrivare tra le prime quattro, ma dobbiamo crederci innanzitutto noi“.