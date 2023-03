Psg: Hakimi nega le accuse di stupro e denuncia una tentativo di estorsione

Il difensore del Psg, Achraf Hakimi, ha comunicato la sua innocenza, negando le accuse di stupro a lui rivolte per quanto successo sabato scorso presso la propria abitazione. Questo è quanto annunciato dall’avvocato del marocchino, Fanny Collin, tramite alcune parole sull’Equipe. L’avvocato infatti ha dichiarato come le accuse di stupro rivolte al proprio assistito siano infondate, bensì la presunta vittima avrebbe rifiutato di sottoporsi ad un controllo medico o psicologico e ad un confronto con Hakimi stesso. Sempre il legale poi ritiene come il calciatore sia stato vittima di un tentativo di estorsione.

Hakimi sta provando così a tornare alla normale vita da calciatore e come dichiara il tecnico del Psg Galtier: “L’obiettivo è averlo a disposizione per il ritorno degli ottavi di Champions col Bayern”.