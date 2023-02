Tottenham: Conte vicino al ritorno, ma contro il Chelsea non ci sarà

Continua il percorso di recupero del tecnico del Tottenham Antonio Conte. Il tecnico leccese, sebbene “molto vicino” al ritorno al lavoro, non siederà in panchina domenica contro il Chelsea. Ecco le parole del suo assistena Cristian Stellini: “Non lo sappiamo ancora, ma la mia sensazione è che sia molto vicino al ritorno. Chelsea? No, non credo. Non è il momento, ma lui è molto vicino perché sento anche la sua energia. Abbiamo una chiamata tre volte al giorno, anche la sera, quindi mi sento assolutamente che Antonio è qui. Non vedo l’ora di riaverlo e quando tornerà penso che l’impatto di Antonio sarà incredibile”.

Sulla gara: “Abbiamo gli stessi punti che avevamo la scorsa stagione e siamo arrivati quarti. Possiamo farcela anche in questa stagione, ma dobbiamo sentire la fiducia per farcela. Siamo contenti perché se confrontiamo la nostra squadra con lo scorso gennaio, ora stiamo meglio, ma dobbiamo continuare a lavorare e migliorare. La scorsa stagione abbiamo faticato troppo contro il Chelsea e speriamo che in questa stagione possa cambiare”.