Inter, neroazzurri al lavoro dopo il Porto in vista del Bologna

Dopo la vittoria in Champions League contro il Porto, l’Inter di Simone Inzaghi è tornata a lavorare in vista del match di campionato contro il Bologna. Al Dall’Ara il tecnico neroazzurro potrebbe fare alcuni cambi in formazione, dando spazio a De Vrij in difesa al posto di Acerbi e a Dumfries per Darmian. Marcelo Brozovic potrebbe poi tornare titolare, prendendo il posto di Mkhitaryan, così come in avanti molto probabilmente ci sarà spazio per la coppia Lukaku-Lautaro Martinez.