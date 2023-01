Tottenham, Conte: “L’Arsenal merità il primato. Kulusevski è pronto per giocare”

Il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, ha parlato in vista del derby di Premier League contro l’Arsenal. Ecco le parole dell’allenatore leccese: “L’Arsenal sta dimostrando di essere sulla strada giusta. Sono in testa alla classifica e lo meritano, sono primi non per fortuna ma perchè in ogni partita dimostrano di essere un’ottima squadra. Noi dobbiamo però guardare a noi stessi e continuo a ripetere che stiamo lavorando tutti duramente da 14 mesi a questa parte per essere una squadra importante, più solida”.

E ancora: “Dobbiamo continuare su questa strada e al contempo provare a fare un buon risultato perchè i buoni risultati sono importanti in ogni processo. Kulusevski? Si è allenato negli ultimi giorni con noi, penso sia pronto per giocare. Anche Richarlison e Bentancur stanno migliorando ma Deki è più pronto. Bisogna avere pazienza e non prendere rischi, non possiamo permetterci di perderli di nuovo per un lungo periodo. Avremo un’altra sessione domani per monitorare la loro situazione”.