Firenze: nasce il primo Memorial Davide Astori

Si svolgerà dal 2 al 4 giugno il Memorial Davide Astori, torneo riservato alla categoria Pulcini 2012-2013 e dedicato al capitano della Fiorentina, scomparso il 4 marzo 2018. A prendere parte al torneo saranno Bologna, Cagliari, Cremonese, Fiorentina, Inter e Roma. Tra i presenti alla conferenza stampa di lancio dell’evento al Museo del calcio di Coverciano il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, i fratelli di Andrea: Bruno, Marco e Renato, il direttore tecnico dell’Affrico Renato Buso, il presidente Valeria Pisacchi e il direttore del Museo del calcio Matteo Marani.

“Venire a Firenze è come tornare a casa, ogni volta che possiamo per questi eventi cerchiamo di farlo. Coverciano per Davide è stato un posto molto simbolico, la prima volta che sono venuto a vederlo era nel 2005 quando giocava nell’Under 18. Ho parlato con la Fiorentina e cercheranno sempre di mantenere il ricordo con grande discrezione, apprezziamo molto”, confessa uno dei fratelli. Il Dg della Fiorentina ha invece aggiunto: “Ero negli Stati Uniti quando ho letto di Astori. La sua storia è molto evidente nella Fiorentina ed è sempre presente in tantissimi stadi, abbiamo sue foto ovunque e la sua maglia, il suo ricordo è sempre vivo nel calcio italiano. Questo evento è molto importante, Davide faceva tanto per i bambini ed avere il suo nome in un Memorial era il mio primo punto d’arrivo. Astori ha lasciato un ricordo di come deve essere un umano, un calciatore, un papà, un amico, far parte della città e di un popolo: io questi valori li rivedo ogni giorno nel nostro capitano Biraghi”.