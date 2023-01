Tottenham-Aston Villa oggi in tv: data, orario, canale e diretta streaming Premier League 2022/2023

Il canale e le indicazioni per vedere in diretta tv Tottenham-Aston Villa, sfida valida per la 18esima giornata della Premier League 2022/2023. Vietato sbagliare per gli Spurs, reduci dal pari contro il Brentford e chiamati a tornare alla vittoria. Se da un lato possono approfittare dei passi falsi di City e Newcastle, i ragazzi di Conte devono rispondere a United e Liverpool, pronte a scippargli il quarto posto. Il Tottenham proverà a contare sul sostegno dei propri tifosi contro l’ostico Aston Villa, che riabbraccia l’eroe mondiale Emiliano Martinez. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di oggi, domenica 1 gennaio. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203). Sarà inoltre possibile per gli abbonati seguirla n streaming su Sky Go e NOW.