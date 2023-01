Milan: infortunio all’adduttore per Rebic, intervento chirurgico per Ballo Tourè

In casa Milan l’anno non inizia nel migliore dei modi. Ante Rebic ha riportato una lesione di un muscolo adduttore della coscia sinistra, e verrà sottoposto ad una risonanza magnetica fra una settimana. A Ballo Tourè invece, in seguito ad un trauma di gioco sempre nella sfida contro il Psv, è stata diagnosticata una lussazione acromion-claveare destra che richiede stabilizzazione chirurgica. L’intervento sarà eseguito nella giornata di domani.