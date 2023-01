Formazioni ufficiali Nottingham Forest-Chelsea, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Nottingham Forest-Chelsea, sfida valida per la 18esima giornata della Premier League 2022/2023. Match di grande prestigio al City Ground, dove i padroni di casa ospitano i Blues, a caccia di punti per risalire la china dopo un inizio di stagione complicato. Ha un gran bisogno di punti anche il Forest, che spera di allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Ospiti in campo con i favori del pronostico secondo i bookmakers. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 17:30 di domenica 1 gennaio, di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI TOTTENHAM-ASTON VILLA

Nottingham Forest: Henderson, Worral, Mangala, Awoniyi, Gibbs-White, Johnson, Yates, Freuler, Aurier, Boly, Lodi.

Chelsea: Kepa, Azplicueta, Thiago Silva, Koulibaly, Cucurella, Jorginho, Zakaria, Mount, Pulisic, Havertz, Sterling.