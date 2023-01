Tottenham-Aston Villa 0-2, Conte: “Il gol subito ad inizio secondo tempo ci ha ucciso”

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha parlato dopo la sconfitta casaligna arrivata per 0-2 contro l’Aston Villa. Ecco le sue parole ai microfoni della BBC: “Nel primo tempo abbiamo giocato con una buona intensità: non abbiamo concesso nulla, ma poi abbiamo preso gol e la fiducia è calata nei miei giocatori. Dobbiamo capire però che bisogna lottare in ogni partita, che sia per un punto o per tre. Questa è la verità, soprattutto quando sei senza due o tre giocatori importanti e incontri delle difficoltà. Ripeto, il gol che abbiamo subito ad inizio secondo tempo ci ha ucciso a livello di fiducia”.