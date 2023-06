Torneo Avvenire 2023, Mecarelli e Pistola in finale

Due italiani. Meglio, due nativi di Jesi, Michele Mecarelli e Ilary Pistola, saranno i protagonisti delle finali della 56ª edizione del Torneo Avvenire, Super Category Under 16 del Tennis Europe Junior Tour, giunto all’ultimo atto sui campi in terra battuta dello storico Club Ambrosiano. Il primo a staccare un tagliando valido per il match clou di domenica è stato Mecarelli. Una sorpresa, perché il 16enne marchigiano, n.168 del ranking mondiale di categoria, non partiva certo tra i favoriti ma, partita dopo partita, ha conquistato i favori del pubblico milanese. Palle corte, passanti e accelerazioni fulminanti sono stati fatali anche al brasiliano Victor Cunha Winheski de Lima. Un dominio, quello dell’azzurro, che non ha mai perso l’iniziativa fino al clamoroso rovescio in controbalzo, giocato di polso e in recupero, che ha fissato il punteggio sul definitivo 6-2 7-6. Ad attenderlo in finale ci sarà il primo favorito del torneo, il 16enne ungherese Kolos Kincses. Il nativo di Budapest, n.11 del ranking di Tennis Europe, in semifinale ha avuto la meglio sull’italo-argentino Vito Antonio Darderi.

Il titolo femminile dell’Avvenire sarà una questione tra la tedesca Mariella Thamm e Ilary Pistola. Non accreditata come testa di serie, la sorprendente 13enne tedesca è la vera sorpresa del torneo in rosa. Classe 2009, nativa di Düsseldorf, l suo talento è stato fatale alla 15enne toscana Sveva Pieroni che, sotto un sole rovente, dopo 2 ore e 10 minuti di bel tennis, è stata sconfitta con il punteggio di 6-1 5-7 7-5. Ci sono volute quasi tre ore, invece, per conoscere il nome dell’altra finalista. Nel derby azzurro tra la 14enne di Montemarciano Ilary Pistola e la 15enne milanese Carla Giambelli (riedizione della finale dei campionati italiani Under 14), è uscita vincitrice ancora una volta la marchigiana, brava a ribaltare un match che, sotto 1-5 nel parziale decisivo, sembrava praticamente finito.

Ma sabato è stato anche il giorno dei titoli nel torneo Under 14, giocato in contemporanea al più famoso Under 16. Il trofeo femminile è andato alla giapponese Yui Komada, che ha battuto la connazionale Ran Wakana per 1-6 6-3 6-0, quello maschile ha visto il successo di Eric Dylan Mueller su Rares Andrei Ionescu (7-6 6-0).

RISULTATI DI GIORNATA DEL 56° TORNEO AVVENIRE

Tabellone singolare maschile Under 16, semifinali

K. Kincses (Hun) b. V.A. Darderi (Ita) 6-0 7-6(5), M. Mecarelli (Ita) b. V. Cunha Winheski De Lima (Bra) 6-2 7-6(4).

Tabellone singolare femminile Under 16, semifinali

M. Thamm (Ger) b. S. Pieroni (Ita) 6-1 5-7 7-5, I. Pistola (Ita) b. C. Giambelli (Ita) 5-7 6-1 7-5.

Tabellone singolare maschile Under 14, finale

E.D. Mueller (Ger) b. R.A. Ionescu (Rou) 7-6(3) 6-0.

Tabellone singolare femminile Under 14, finale

Y. Komada (Jpn) b. R. Wakana (Jpn) 1-6 6-3 6-0.

Tabellone doppio maschile Under 16, finale

Da concludere: V. Cunha Winheski De Lima (Bra) / S. Lora (Bol) vs K. Kincses (Hun) / J. Morgado (Por).

Tabellone doppio femminile Under 16, finale

L. Slamenikova (Cze) / L. Virc (Srb) b. A. Gentili (Ita) / M. Thamm (Ger) 7-5 7-5.