De Jong attacca la UEFA: “Pensa solo ad arricchirsi”. La risposta di Ceferin

“Pensa solo ad arricchirsi, continua ad aggiungere partite al nostro calendario”. Con queste parole il centrocampista del Barcellona, Frenkie De Jong, ha attaccato la Uefa al Telegraph. Immediata la risposta di Ceferin: “Prima di parlare, bisogna informarsi. I soldi vanno direttamente alle federazioni per lo sviluppo del calcio. Non arricchiscono la UEFA o me personalmente. Lo spiego spesso, ma molti, compreso De Jong, non ascoltano” ha detto.