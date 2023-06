Qualificazioni Europei 2024: Haaland non basta, la Scozia la ribalta sul finale

Qualificazioni Europei 2024: Azerbaigian ed Estonia frenano sull’1-1. Ospiti in vantaggio al minuto 27 con una bella volée messa dentro da Sappinen, pescato tutto solo sul secondo palo dall’assist di Miller. Pareggio che arriva poi al 61esimo: corner battuto da Mahmudov in area, è Kryvotsiuk ad arrivarci forte e centralmente, spiazzando il portiere avversario. Entrambe nel Gruppo F, risiedono entrambe nella parte bassa della classifica con un punto ciascuno. In vetta l’Austria con 6 punti.

La ribalta la Scozia, termina 2-1 contro la Norvegia sul finale di partita. Nessuno la sblocca nella prima frazione, ritmi bassi e poca concretezza. Il risultato cambia al 61esimo: un calcio di rigore a favore della Norvegia permette a Haaland di posizionarsi sul dischetto e calciare alla destra di Gunn che intuisce, ma non ci arriva. I cambi si rivelano poi decisivi: sono i due neo entrati a firmare il ribaltone. E’ l’87’ quando Dykes, grazie ad una difesa non impeccabile va all’1 contro 1 col portiere, spiazzandolo con freddezza. Passano solo due minuti, McLean imbeccato in area da Dykes rimane freddo e buca il portiere all’angolino basso di destra. La Scozia così si prende la vetta del Girone A con 9 punti, resta in terza posizione la Norvegia che ha collezionato fin qui due sconfitte e un pareggio.

Reti inviolate tra Montenegro e Ungheria, che restano rispettivamente in seconda e terza posizione. Ci provano sin da subito ma senza successo, è il 12esimo minuto quando Szalai tenta la conclusione in porta con un colpo di testa uscito di poco sul palo di destra. E’ poi Jovetic al 27esimo a procurarsi una buona occasione arrivando sul limite e calciando sul palo di destra, pallone fuori di un soffio. Nella seconda frazione il ritmo non cambia e il risultato resta tale, termina 0-0.