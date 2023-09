Torino, Vojvoda indisponibile per il posticipo contro la Salernitana

Rinuncia importante per il Torino in vista del posticipo in programma lunedì contro la Salernitana in trasferta. Ivan Juric non potrà contare, infatti, sulla presenza di Mergim Vojvoda. Il laterale si era infortunato nei minuti finali della sfida tra Romania e Kosovo. Oggi gli esami diagnostici che hanno evidenziato “una sofferenza focale del muscolo bicipite femorale sinistro. La prognosi – rende noto la società – verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio”.