Lutto nel mondo del calcio, è morto l’ex Atalanta Giovanni Pirola

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Giovanni Pirola, ex centrocampista di Reggina ed Atalanta che si è spento questa mattina a Vimercate dove era nato nel 1946. L’ex calciatore era soprannominato il ‘maratoneta’ per la sua grande combattività e soprattutto per i tanti chilometri che macinava nelle varie partite. Dalla Vimercatese era passato nel 1964 al Bolzano e due anni dopo al Como. Tra il ’68 e il ’70 è il beniamino della Reggina in Serie B. Passa poi all’Atalanta dove conquista la promozione in Serie A. Negli ultimi anni della sua carriera ha indossato le maglie di Pescara, Modena, Parma e Pergocrema. Vimercate, inoltre, lo aveva premiato nel 2011 con il “Pinamontino d’oro” per meriti sportivi. I funerali si terranno nella giornata di sabato 16 settembre alle ore 11:00 presso il santuario della Beata Vergine a Vimercate.