Genoa-Napoli, Gilardino: “Dobbiamo fare una partita di mentalità e propositiva”

L’allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, alla vigilia della complicata sfida contro il Napoli valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/2024, ha parlato in conferenza stampa: “Dovremo dare il 200% perché sfideremo i campioni d’Italia, che nella scorsa stagione hanno avuto miglior attacco e miglior difesa. Inoltre hanno due candidati al Pallone d’Oro come Kvara e Osimhen. Dobbiamo fare una partita di mentalità, con coraggio e proposizione in attacco. I giocatori tornati dalle Nazionali stanno bene, Vasquez è tornato soltanto ieri ed ha fatto un lungo viaggio. Tutti quanti vogliono essere presenti, abbiamo lavorato sotto ogni aspetto. Dobbiamo avere una mentalità costante e ci deve essere la voglia e il desiderio di proporre nella metà campo degli avversari”.

A sostenere la squadra ci sarà uno stadio pieno e Gilardino spera che questo possa essere un fattore in più: “Speriamo che non ci sia pressione, ma soltanto passione. La pressione è giusto ce l’abbia io, mentre i ragazzi devono essere trasportati dalla passione. Se le pressioni le ho io non è un problema, le ho sempre avute. Questo mi spinge ad essere ancora più lucido nella partita. Dobbiamo farci trasportare dalla passione, tutti sanno l’importanza della partita. Contro i campioni d’Italia sarà difficile, ma vogliamo fare punti“.