Torino-Verona 1-1, Juric: “Volevo vincere, ma non sono deluso”

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha parlato dopo il pareggio per 1-1 arrivato in casa contro il Verona. Ecco le sue parole a Dazn: “Mi aspettavo una partita così, sapevo che sarebbe stata difficile. Abbiamo fatto il primo tempo giusto, non siamo riusciti a fare alcune giocate anche per il valore degli avversari. Abbiamo preso gol su corner alla fine del primo tempo, poi siamo riusciti a pareggiare nella ripresa e non abbiamo concretizzato la mole di lavoro fatta. Certo abbiamo rischiato un po’ su quel tiro di Lazovic. Ma nel finale potevamo vincere. Volevamo vincere ma non sono di certo deluso per questo pareggio”.