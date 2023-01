Spezia-Atalanta, Pasalic: “Il nostro problema è l’approccio alla gara”

“Che peso diamo a questo pareggio? Intanto non l’abbiamo persa. All’inizio siamo andati male, perché complichiamo sempre le partite con i nostri errori. Regaliamo un gol agli avversari. Ma negli spogliatoi ci siamo detti: se facciamo il primo gol la partita non la perdiamo. E così è stato. Siamo contenti, per il pareggio anche se volevamo vincere e portare via i tre punti da La Spezia. L’approccio è un problema. Tante partite le iniziamo con nostri errori. Serve tanta concentrazione in avvio, poi vengono gli errori e serve ribaltare le partite per recuperarle. Dobbiamo lavorare su questo. Giochiamo partita per partita per dare il massimo. Lottiamo per rimanere in alto”. Queste le parole di Mario Pasalic al termine della partita del Picco pareggiata in extremis dall’Atalanta contro lo Spezia proprio dal centrocampista croato.