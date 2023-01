Formazioni ufficiali Cremonese-Juventus, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Juventus, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023. Il cammino dei bianconeri riparte da Cremona, a caccia della settima vittoria consecutiva per restare tra le prime quattro. Compito non impossibile visto che la squadra di Alvini non ha mai vinto in stagione e staziona nelle ultime posizioni della classifica. I ragazzi di Allegri scenderanno in campo con i favori del pronostico, ma non potranno permettersi di sottovalutare l’impegno. Calcio d’inizio alle ore 18:30 di mercoledì 4 gennaio, queste le scelte dei due tecnici.

CREMONESE: Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Ferrari, Valeri; Pickel, Castagnetti, Meite; Lochosvili, Okereke; Dessers.

JUVENTUS: Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Soulè, McKennie, Locatelli, Fagioli, Kostic, Miretti, Milik.