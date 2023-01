Torino, ufficiale l’acquisto di Ilic: prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni

Torino FC ed Hellas Verona FC hanno ufficializzato la chiusura della trattiva che porta Ivan Ilic in granata. Il centrocampista serbo si trasferisce alla corte di Ivan Juric a titolo temporaneo, con obbligo di acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni. Classe ’01, Ilic è approdato in Italia nel 2020: con i gialloblù in due stagioni e mezza ha collezionato 76 presenze e 5 gol tra Serie A e Coppa Italia.