Juventus, stop per Milik: lesione di medio grado

Arek Milik salta la Lazio e non solo. L’attaccante dopo l’infortunio contro il Monza si è “sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra; tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero”. Proprio quando la squadra bianconera ha potuto recuperare Dusan Vlahovic, c’è un nuovo stop pesante per Allegri. Per il polacco è previsto almeno un mese di stop: dovrebbe saltare anche il derby contro il Torino, mentre potrebbe rientrare per il big match con la Roma del 5 marzo