Manchester City, The Atletic assicura: “Cancelo al Bayern Monaco in prestito”

Stando a quanto riportato in Inghilterra dal “The Atletic”, Joao Cancelo è ormai un giocatore del Bayern Monaco. Il Manchester City si sarebbe infatti accordato con i bavaresi per la cessione in prestito dell’esterno portoghese, aggiungendo anche una clausola per il diritto di riscatto da parte dei tedeschi. Sembra quindi al capolinea l’avventura di Cancelo con i Citizens, anche se manca ancora l’ufficialità: decisivi anche il rapporto non idilliaco con Guardiola, che ultimamente ha concesso sempre meno spazio all’ex Juventus e Inter.