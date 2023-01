Torino: Sasa Lukic in partenza direzione Fulham, ai granata 10 milioni

Sasa Lukic lascia il Torino dopo sei anni e mezzo e si prepara a cominciare una nuova avventura al Fulham. Arrivato nel 2016, il centrocampista serbo è rimasto lontano dalla Mole soltanto nella stagione 2017/2018. Nonostante il parere contrario del tecnico Ivan Juric, il classe 1996 lascerà i granata per trasferirsi in Premier League, nella formazione attualmente settima in classifica. “Un saluto a tutti i tifosi del Toro, grazie di cuore” – ha detto Lukic, intercettato da alcuni tifosi fuori dallo stadio Filadelfia.