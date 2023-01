Roma-Cremonese in tv: data, orario e diretta streaming quarti Coppa Italia 2022/2023

Roma-Cremonese ai quarti di finale di Coppa Italia 2022/2023: ecco le informazioni su data, orario e diretta tv e streaming del match. Per un posto in semifinale all’Olimpico in campo i giallorossi e i grigiorossi in una sfida secca a eliminazione diretta che promette spettacolo tra i capitolini e la grande sorpresa che ha eliminato il Napoli. Appuntamento in un giorno tra martedì 31 gennaio, mercoledì 1 febbraio e giovedì 2 febbraio, l’orario potrà essere quello pomeridiano (17.30, 18) o più probabilmente quello serale delle ore 21. Diretta tv su Canale 5, diretta streaming su Mediaset Infinity.