Diffidati Udinese-Verona, gialloblu a rischio squalifica in vista della Lazio

I diffidati del Verona prima di giocare in casa dell’Udinese e in vista della prossima partita contro la Lazio. Sono ben quattro i giocatori di Zaffaroni a rischiare di essere fermati dal giudice sportivo qualora dovesse arrivare un cartellino giallo ai loro danni alla Dacia Arena contro i friulani: si tratta di Djuric, Henry (che però è infortunato gravemente), Hongla e Veloso, in caso di ammonizione non giocheranno contro i biancocelesti.