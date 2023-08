Torino, Ricci ko in amichevole con il Reims: cosa farà la Lazio adesso?

Brutte notizie in casa Torino: alla mezz’ora della gara amichevole contro i francesi del Reims, il centrocampista Samuele Ricci si è accasciato a terra per un problema al piede. Dopo qualche secondo dove è stato soccorso, il ragazzo è stato costretto al cambio, ed al suo posto è entrato Verdi. Ricci è nel mirino della Lazio, che sta preparando un’offerta da 25 milioni di euro per il suo cartellino.