Formazioni ufficiali Tolosa-Roma, Amichevole estiva 2023

Le formazioni ufficiali di Tolosa-Roma, match amichevole valevole per la marcia di avvicinamento della squadra giallorossa verso l’esordio in Serie A contro la Salernitana. Gli uomini guidati da Josè Mourinho, dopo aver concluso il ritiro in Portogallo, affrontano un nuovo test di livello internazionale per arrivare nelle migliori condizioni possibili ai primi impegni ufficiali. Ecco le formazioni ufficiali della sfida.

TOLOSA: Restes, Suazo, Nicolaisen, Costa, Desler, Sierro, Casseres, Genreau, Magri, Aboukhlal, Dallinga.

A disposizione: Dominguez, Haug, Aradj, Chaibi, Diarra, Rouault, Kamanzi, Lahmadi, Mawissa, Gelabert, Begraoui, Bangré, Onaiwu.

Allenatore: Carles Martinez Novell

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Llorente, Smalling, Ndicka; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Dybala, Belotti.

A disposizione: Boer, Svilar, Mancini, Celik, Karsdorp, Pisilli, Pagano, Spinazzola, Pellegrini, Solbakken.

Allenatore: José Mourinho