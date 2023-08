Regolamento Manchester City-Arsenal: cosa succede in caso di pareggio Community Shield

Il regolamento di Manchester City-Arsenal, ecco cosa succede in caso di pareggio nella FA Community Shield. Si scontrano i ragazzi di Guardiola e la squadra di Arteta, in palio c’è il primo trofeo stagionale in Inghilterra quando siamo ancora all’inizio di agosto. In campo la vincitrice della scorsa Premier League ed anche la FA Cup, contro chi è arrivato secondo in campionato. In caso di parità al 90′, ricordiamo come in questo trofeo non si disputano i tempi supplementari, dunque si passerebbe, come ogni anno e come già capitato di recente nelle ultime edizioni, direttamente ai calci di rigore per decretare la vincitrice.