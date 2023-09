Torino, out Vlasic: contro la Salernitana non è nemmeno in panchina

Novità dell’ultim’ora in casa Torino: non partirà nè dal 1′ minuto, nè dalla panchina Nikola Vlasic. Il trequartista croato infatti non è presente nella distinta della società granata a pochi minuti dal match contro la Salernitana, per il posticipo della quarta giornata di Serie A. Ancora ignari i motivi di questa decisione, se per un infortunio o altro, ma seguiranno aggiornamenti. Qui intanto potete vedere le formazioni ufficiali del match.

LE FORMAZIONI DI SALERNITANA-TORINO