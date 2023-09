Salernitana-Torino oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Salernitana e Torino, valevole per la quarta giornata di Serie A 2023/2024. Primo dei due posticipi di questa quarta giornta: a Salerno la squadra di Paulo Sousa va a caccia del primo successo stagionale in campionato dopo due pareggi e una sconfitta nelle prime due gare. Il Toro di Juric è invece a quota quattro punti in classifica con una vittoria, un pareggio e una sconfitta finora. La sfida è in programma oggi, lunedì 18 setttembre alle ore 18:30 all’Arechi di Salerno. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.