Formazioni ufficiali Salernitana-Torino, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Salernitana e Torino, sfida valida per la quarta giornata di Serie A 2023/2024. Boulaye Dia è tornato a Salerno ma l’infortunio muscolare lo costringe ad un altro forfait per questa gara casalinga. Paulo Sousa dovrà fare a meno anche di Coulibaly, fermato come il compagno da un problema della stessa natura. Qualche dubbio di formazione per Juric soprattutto a centrocampo e in attacco, dove Sanabria insidia Radonjic dietro Zapata. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di lunedì 18 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-TORINO

SALERNITANA: Ochoa; Lovato, Gyömbér, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Legowski, Bradaric; Candreva, Cabral, Botheim.

TORINO: Vanja; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Seck, Radonjić; Zapata.