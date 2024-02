Tiro a volo, Coppa del Mondo Rabat: Cassandro e Scocchetti conquistano l’oro Skeet

A Rabat, in occasione della Coppa del Mondo Issf, Cassandro e Scocchetti conquistano l’oro nello Skeet, con Maruzzo che invece colleziona l’argento. Nella gara maschile Cassandro ha raccolto un quasi perfetto 59/60, mettendosi davanti ad Hancock e Korcak. L’azzurro commenta: “Soddisfatto e felice. Ci tenevo a fare bene. Il 20° posto della prima prova mi aveva lasciato tanta delusione e questa medaglia d’oro lo riscatta pienamente. Non sono una persona che si emoziona facilmente, ma questo risultato mi riempie di gioia che voglio condividere con la mia famiglia, con il Centro Sportivo dei Carabinieri, con la Federazione, con i miei sponsor e soprattutto con mia moglie Samara che è in attesa del nostro primo figlio. Si chiamerà Francesco“. Nel femminile trionfa Scocchetti con 54/60, seguita da Maruzzo con 52/60 per una doppietta tutta italiana. La vincitrice dichiara: “Sono grata al ct per la fiducia. Sono contentissima del risultato. La finale è iniziata con qualche errore, ma poi ho cercato di stringere i denti e sono riuscita a rialzarmi, grazie anche al costante tifo di tutta la squadra. Ringrazio la mia famiglia a cui dedico questa medaglia, soprattutto a mio figlio Giordano“. Le parole di Maruzzo:”Inizio a prenderci gusto, lo ammetto. Sono passati poco più di dieci giorni dall’argento de Il Cairo e mi fa un immenso piacere essere riuscita a confermarmi tra le migliori. Come già detto in quella occasione, ho lavorato tanto e con molto impegno, mi sento bene e sto sparando bene. Poi, arrivare a duellare per l’oro con Simona Scocchetti, ha aggiunto ancora più emozione alla cosa. Salire sul podio con lei mi ha riempito di gioia“.