Roma-Inter, la Procura Figc apre un’indagine sul dito medio di Acerbi verso i tifosi giallorossi

La Procura Federale ha aperto un fascicolo sul gesto di Francesco Acerbi, reo di aver mostrato il dito medio ai tifosi della Roma durante la sfida di sabato all’Olimpico. Il difensore dell’Inter ha reagito in questo modo verso i supporters giallorossi presenti in Tribuna Montemario pochi istanti dopo il controllo del VAR che aveva seguito il suo gol. Il video è finito sul tavolo del procuratore federale Giuseppe Chinè, che ha aperto l’indagine e ora attende di ascoltare in Procura il difensore.