Champions League 2023/2024, Lazio al lavoro a Formello in vista del Bayern Monaco

Archiviata la trasferta vittoriosa a Cagliari, con tanto di festa per Immobile che ha tagliato il traguardo dei 200 gol in Serie A, la Lazio si rituffa nella dimensione europea. Mercoledì all’Olimpico, infatti, arriva il Bayern Monaco per gli ottavi di Champions League, un impegno decisamente probante per gli uomini di Sarri, decisi però a giocarsi le proprie chance di passaggio del turno davanti al proprio pubblico. Stamattina la squadra si è ritrovata a Formello per la consueta seduta di scarico con in campo chi non ha giocato e gli altri a fare lavoro in palestra.