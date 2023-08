Tiro con l’arco, Mondiali Berlino 2023: giornata negativa per l’Italia, fuori tutti gli azzurri nel ricurvo e compound

Mattinata da dimenticare per l’Italia di tiro con l’arco, impegnata ai Mondiali 2023 di Berlino. Tutti gli azzurri sono stati infatti eliminati nelle qualificazioni delle competizioni individuali di ricurvo. Sicuramente il tanto vento e le condizioni meteo avverse non hanno aiutato, ma il bilancio rimane comunque più che negativo. Out agli ottavi Mauro Nespoli, che dopo aver sconfitto il thailandese Pathairat, l’australiano Crawley ed il messicano Urbina si è arreso per 7-1 al brasiliano D’Almeida. Fuori al primo turno invece Federico Musolesi e Alessandro Paoli, sconfitti rispettivamente dal finlandese Tekoniemi e dall’australiano Boukouvalas.

Le cose non sono andate tanto meglio nel femminile, dove Lucilla Boari è stata eliminata ai sedicesima dall’indonesiana Choirunisa, mentre Tatiana Andreoli al secondo turno, per mano dell’olandese Schloesser. Si è spinta un po’ più avanti Chiara Rebagliati, vittoriosa sulla georgiana Medea Gvinchidze, la messicana Ruiz e la britannica Pitman. A sbarrarle la strada agli ottavi la giapponese Sugimoto per 2-6.

Italia che non è riuscita ad invertire il trend negativo neppure nel pomeriggio, in occasione delle qualificazioni della divisione compound. Tutti e sei gli atleti protagonisti sono stati eliminati senza riuscire a rientrare tra gli otto arcieri approdati ai quarti che hanno potuto proseguire il proprio cammino. Out agli ottavi Elisa Roner, miglior italiana, che ha sconfitto nell’ordine la compagna di squadra Marcella Tonioli e la numero uno al mondo Ella Gibson prima di cedere il passo alla turca Tomruk per 138-145. Fuori già al primo turno invece la giovane Andrea Nicole Moccia. Nel maschile, sono usciti di scena ai 24esimi di finale Marco Bruno ed Elia Fregnan, rispettivamente per mano del messicano Sebastian Garcia e dell’americano Kris Schaff. Ha fatto poco meglio Federico Pagnoni, out ai sedicesimi per 135-136 con l’indiano Ojas Pravin Deotale.