Fiorentina, arriva Gino Infantino dal Rosario Central: è ufficiale

La Fiorentina si conferma molto attiva in questa sessione di calciomercato e ufficializza un nuovo colpo in entrata. E’ ufficiale l’arrivo del centrocampista classe 2003 Gino Infantino, prelevato a titolo definitivo dal Rosario Central: per lui un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2028. Ecco il comunicato del club viola: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gino Infantino dal C.A. Rosario Central. Infantino, nato a Rosario (Argentina) il 19 maggio 2003, nell’ultimo Campionato Argentino ha disputato 17 partite segnando un gol e fornendo un assist. Il nuovo calciatore viola conta, già, numerose presenze con l’Under 20 Argentina, con la quale ha disputato l’ultimo Mondiale di categoria. Infantino si è legato al Club viola con un contratto fino al 30 giugno 2028″.