Costa Rica, calciatore muore dopo essere stato attaccato da un coccodrillo

Tragedia a Santa Cruz, nel nord-ovest della Costa Rica, dove Jesus Lopez Ortiz, calciatore del Deportivo Río Canas, formazione che milita in Seconda divisione locale, è morto dopo essere stato attaccato da un coccodrillo. Il sergente della polizia locale Marcelino Hernandez, contattato dall’AFP, ha riferito che dei testimoni hanno visto il calciatore fare prima esercizio fisico e poi fare un tuffo nelle acque fiume Canas. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca “il coccodrillo avrebbe affondato e non è noto che sia annegato o sia morto a causa della pressione che l’animale ha esercitato sul ragazzo”.

Il club ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Ortiz: “Con profondo dolore rendiamo pubblica la morte del nostro giocatore. Ci uniamo al dolore di tutta la sua famiglia. Ci mancherai, oggi è un giorno molto difficile per tutti e ti ricorderemo nelle tante sfaccettature della tua vita sportiva come allenatore, calciatore e anche come padre. Vivrai sempre nei nostri cuori”.