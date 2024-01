Golf, il DP World Tour torna in Bahrain dopo tredici anni: al via otto italiani

Saranno ben otto i giocatori italiani ai nastri di partenza del Bahrain Championship 2024, in programma dal 1° al 4 febbraio presso il Royal GC. Il DP World Tour torna in Bahrain dopo ben tredici anni e vedrà protagonisti Guido Migliozzi ed Edoardo Molinari, insieme a Matteo Manassero, Francesco Laporta, Filippo Celli, Lorenzo Scalise, Andrea Pavan e Renato Paratore. L’unico assente è Francesco Molinari. A partire favorito sarà il danese Hojgaard, che dovrà però superare una concorrenza agguerrita: oltre ai tanti azzurri, al via ci saranno infatti giocatori del calibro dei tedeschi Kieffer e Paul, degli spagnoli Larrazaba, Otaegui e Campillo, ma anche il giapponese Nakajima. Nonostante un invitante montepremi da 2.5 milioni di dollari, a livello economico non c’è competizione con il LIV Mayakoba, primo evento stagionale della Superlega araba, che sbarca in Messico e mette in palio 4 milioni di dollari solo per il vincitore.