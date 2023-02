Tiro con l’arco, slittano di una settimana gli Europei indoor in Turchia: i convocati azzurri

Sono stati posticipati i Campionati Europei indoor di tiro con l’arco, in programma dal 13 al 18 febbraio in Turchia, a Samsun. Una decisione inevitabile dopo il terremoto che ha colpito il paese, portando il ministro dello Sport a sospendere tutti gli eventi sportivi. La rassegna è slittata di una settimana e si svolgerà dunque dal 19 al 24 febbraio.

Nella giornata di domenica 19 sarà il momento dei tiri di prova, mentre lunedì 20 si comincia con le frecce di qualifiche. Il tabellone proseguirà poi con eliminatorie individuali e gli ottavi martedì 21, quindi con i match fino alle semifinali sia per le squadre che nell’individuale mercoledì 22. L’appuntamento con le finali Under 21 sarà per giovedì 23, mentre nella giornata di venerdì 24 si disputeranno le altre finali, quelle dei Senior. Di seguito l’elenco completo per categoria dei convocati azzurri.

ARCO OLIMPICO

SENIOR: Mauro Nespoli (Aeronautica Militare), Federico Musolesi (Aeronautica Militare), Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre), Tatiana Andreoli (Fiamme Oro), Lucilla Boari (Fiamme Oro) e Chiara Rebagliati (Fiamme Oro).

JUNIOR: Matteo Bilisari (Maremmana Arcieri Giovanni dalle bande Nere), Matteo Borsani (Arcieri del Roccolo), Emiliano Rampon (Arcieri Sagittario – Dlf Roma), Roberta Di Francesco (Arcieri Abruzzesi), Ginevra Landi (Compagnia Arcieri Giovanni dalle Bande Nere) e Chiara Compagno (Arcieri Sagittario del Veneto).

COMPOUND

SENIOR: Marco Bruno (Arcieri Iuvenilia), Michea Godano (Arcieri Tigullio), Jacopo Polidori (Arcieri Torrevecchia), Sara Ret (Arcieri Cormons), Elisa Roner (Kosmos Rovereto), Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino).

JUNIOR: Fabrizio Aloisi (Arcieri Iuvenilia), Lorenzo Gubbini (Arcieri di Assisi), Rosario Sidoti (Polisportiva P.A.M.A. sez. Tiro con l’arco), Michelle Maria Bombarda (Arcieri Decumanus Maximus), Martina Del Duca (Arcieri Uras), Martina Serafini (Arco Club Tolmezzo).

ARCO NUDO

SENIOR: Valter Basteri (Compagnia Frecce Apuane), Bruno Bassetta (Compagnia Arcieri Falisci) e Ferruccio Berti (Arcieri di Volpiano), Cinzia Noziglia (Fiamme Oro), Fabia Rovatti (Ki Oshi) e Laura Turello (Arcieri Udine).

JUNIOR: Davide Cabua (Arcieri Uras) e Rania Braccini (Compagnia Arcieri Lucca).