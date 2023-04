Tiro a volo, CdM skeet Cairo 2023: Scocchetti e Rossetti bronzo nel mixed team

Arriva un’altra medaglia per l’Italia dello skeet da Il Cairo, dove si è svolta questo fine settimana la quarta prova di Coppa del Mondo ISSF. Dopo l’oro e i due argenti delle gare individuali, è arrivata il bronzo nel Mixed Team. Il merito va a Simona Scocchetti e Gabriele Rossetti, che si sono imposti per 6-2 nel medal match che li vedeva opposti alla coppia ucraina composta da Iryna Malovichko e Mikola Milchev. Sul podio davanti a loro l’India e il Messico, rispettivamente d’oro e d’argento. In precedenza si erano fermati nelle eliminatorie Chiara di Marziantonio ed Elia Sdruccioli, che hanno chius con un punteggio di 138/150.