Tiro a volo, CdM Almaty 2023: Stanco quarta nel trap femminile, Rossi chiude sesta

Niente podio per l’Italia nella finale femminile della quinta tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo, di scena ad Almaty (Kazakistan). Nel trap, sono infatti arrivati un quarto e un sesto posto, targati rispettivamente Silvana Stanco e Jessica Rossi. Bravissime ad accedere all’atto conclusivo, dove erano ammesse solo sei atlete, purtroppo le due italiane non sono riuscite a confermarsi, arrendendosi a un passo dal podio. Jessica Rossi è uscita di scena dopo 25 piattelli, concludendo al sesto posto a quota 15. Silvana Stanco invece ha chiuso quarta dopo 35 piattelli a quota 26. La vittoria è andata alla spagnola Mar Molne Magrina, capace di precedere la connazionale Fatima Galvez per 42-37. Sul gradino più basso del podio, infine, l’australiana Catherine Sinner.