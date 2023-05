Triathlon, World Championship Series Cagliari 2023: Taylor-Brown concede il bis, undicesima Steinhauser

di Michele Muzzarelli 53

A Cagliari è andata in scena la tappa delle World Championship Series 2023 di triathlon, che hanno visto un altro successo della britannica Georgia Taylor-Brown. Quest’ultima ha bissato il successo dello scorso anno nella tappa italiana, arrivando in solitaria davanti alla francese Emma Lombardi e la statunitense Taylor Spivey che nel finale ha superato la connazionale Summer Rappaport. In casa Italia la migliore è stata Verena Steinhauser, a un passo dalla top-10 con un ottimo undicesimo posto. Più indietro Ilaria Zane, che ha chiuso la prova in ventiduesima posizione.