Monza-Lecce, Baroni: “Affrontiamo la squadra più in forma, ma lo faremo senza paura”

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Lecce, match della trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023: “Affrontiamo la squadra più in forma del campionato, che ha un organico importante e merita complimenti e rispetto. Noi però scendereno in campo senza paura, ma con determinazione e compattezza. Mi aspetto un bel confronto. Spezia e Verona? Non dobbiamo aspettarci nulla dagli altri, non fa parte del mio modo di lavorare. Così come mancano due gare per noi, lo stesso vale per gli altri. Mi aspetto tanto dai ragazzi e dalle nostre possibilità“.

“Avere tanti tifosi a sostenerci è sicuramente un aspetto importante. Il pubblico può aiutarci molto e, proprio per il nostro senso d’appartenenza, daremo il 100% – ha proseguito Baroni – Sia noi che il Monza siamo due neopromosse. Vogliamo fare il massimo in questo finale, spingendo fino in fondo con dedizione e attaccamento al progetto“.

Infine, il tecnico dei salentini ha detto la sua sui singoli: “Hjulmand si è allenato e sta facendo progressi. Siamo sulla strada giusta, ma domani valuteremo insieme a lui. Askildsen ha fatto bene e rientra anche Banda, perciò ho l’imbarazzo della scelta. In attacco potrebbe partire Ceesay e poi subentrare Colombo. Hanno caratteristiche differenti, perciò scelgo anche in base alla gara e all’andamento del match. La staffetta è un’opzione, sicuramente sfrutteremo un giocatore in forma come Ceesay. Maleh? Ho visto una buona settimana da parte sua. In un match del genere conta l’atteggiamento, sia emotivamente che caratterialmente“.