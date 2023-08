Tiro a segno, Mondiali Baku 2023: azzurre fuori dalla finale nella pistola 25 metri femminile

Poca gloria per le azzurre della pistola 25 metri femminile ai Mondiali di tiro a segno 2023. A Baku nessuna delle tre azzurre riesce a conquistare l’accesso alla finale che metteva in palio – oltre alle medaglie – anche quattro pass olimpici. Gara nelle retrovie per le nostre, con Margherita Brigida Veccaro che dopo la buona prova di ieri è crollata quest’oggi chiudendo in venticinquesima posizione con un punteggio di 579. Poco più indietro Maria Varricchio, 28esima con il medesimo score. Chiara Giancamilli è invece 58esima dopo aver totalizzato 573. Un punteggio complessivo che porta l’Itali ad aver chiuso in decima posizione nella graduatoria a squadre.