D’Ambrosio non dimentica l’Inter: i figli a San Siro in maglia nerazzurra

Certi amori non finiscono. E quella di Danilo D’Ambrosio con l’Inter è stata un’avventura intensa, impreziosita da uno Scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe e una finale di Champions League. Al ritorno, con la maglia del Monza da avversario, gli regala una standing ovation da tutto lo stadio. Non solo. Presente allo stadio anche tutta la famiglia di D’Ambrosio. La moglie Enza ha testimoniato sui social anche la presenza dei figli Leonardo e Ludovico. Entrambi tifosissimi di papà Danilo ma anche dell’Inter. E tra il Monza e i colori nerazzurri, i due bambini hanno scelto la squadra del loro cuore presentandosi con la maglia dell’Inter. Alla fine l’abbraccio collettivo in un San Siro che non dimentica.