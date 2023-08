Regolamento Spagna-Inghilterra: cosa succede in caso di pareggio finale Mondiali femminili 2023

Il regolamento di Spagna-Inghilterra: ecco cosa succede in caso di pareggio nella finale dei Mondiali femminili 2023. Come in tutti questi eventi di alto prestigio, per decretare la vincitrice del trofeo, in palio all’Accor Stadium di Sydney dopo un percorso tortuoso ed estenuante, in caso di parità al 90′ si procederà con la disputa dei due tempi supplementari canonici da quindici minuti ciascuno. Se dovesse persistere lo stallo, via libera ai calci di rigore per stabilire la squadra campione iridata.